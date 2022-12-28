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В ВСУ призвали дождаться официального сообщения Генштаба о Кременной

Татьяна ЛозовенкоСреда, 28 декабря 2022, 15:22
В ВСУ призвали дождаться официального сообщения Генштаба о Кременной
Кременная на Луганщине, скрин с карты deepstate

Силы обороны призвали украинцев запастись терпением относительно освобождения Кременной в Луганской области и ждать официального сообщения от Генштаба.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона новостей

Детали: Комментируя недавнюю статью The New York Times об успехах ВСУ вблизи Кременной, Череватый подчеркнул, что Генштаб сообщит официально, если на этом направлении будут существенные результаты.

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Прямая речь: "Я могу сказать, что The New York Times – очень авторитетное издание, и у них, вероятно, хорошие источники. Однако на этом направлении продолжается уже некоторое время мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых, я думаю, что когда там будет достигнут существенный результат, я обязательно сообщу нашей общественности. Пока надо запастись терпением и ждать официальных сообщений".

Детали: Он добавил, что освобождение Кременной позволит "двигаться дальше" по Луганщине, а также имеет морально-психологическое значение, потому что россияне будут воспринимать это как вторжение на свою территорию. 

Отвечая на вопрос, действительно ли российское военное руководство переместилось из Кременной в Рубежное, Череватый сказал: "Это традиционная для них практика после серии поражений, которые они потерпели в Украине, у них пропала уже бравада. Когда они понимают, что для них может быть неблагоприятный исход, они перемещают свои командные, логистические пункты".

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Предыстория:

  • Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил 20 декабря, что российские оккупанты безрезультатно контратакуют на направлении Сватово-Кременная, а украинским защитникам осталось несколько километров до Кременной.

Темы: Вооруженные силыконтрнаступлениедеоккупацияЛуганская область
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