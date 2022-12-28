В ВСУ призвали дождаться официального сообщения Генштаба о Кременной
Силы обороны призвали украинцев запастись терпением относительно освобождения Кременной в Луганской области и ждать официального сообщения от Генштаба.
Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона новостей
Детали: Комментируя недавнюю статью The New York Times об успехах ВСУ вблизи Кременной, Череватый подчеркнул, что Генштаб сообщит официально, если на этом направлении будут существенные результаты.
Прямая речь: "Я могу сказать, что The New York Times – очень авторитетное издание, и у них, вероятно, хорошие источники. Однако на этом направлении продолжается уже некоторое время мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых, я думаю, что когда там будет достигнут существенный результат, я обязательно сообщу нашей общественности. Пока надо запастись терпением и ждать официальных сообщений".
Детали: Он добавил, что освобождение Кременной позволит "двигаться дальше" по Луганщине, а также имеет морально-психологическое значение, потому что россияне будут воспринимать это как вторжение на свою территорию.
Отвечая на вопрос, действительно ли российское военное руководство переместилось из Кременной в Рубежное, Череватый сказал: "Это традиционная для них практика после серии поражений, которые они потерпели в Украине, у них пропала уже бравада. Когда они понимают, что для них может быть неблагоприятный исход, они перемещают свои командные, логистические пункты".
Предыстория:
- Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил 20 декабря, что российские оккупанты безрезультатно контратакуют на направлении Сватово-Кременная, а украинским защитникам осталось несколько километров до Кременной.