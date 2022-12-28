NYT: ЗСУ наблизилися до звільнення Кремінної, це ворота в промислові центри Донбасу
Українські військові наближаються до звільнення Кремінної на Луганщині, деокупація міста дозволить ЗСУ контролювати основні дороги на Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які є промисловими центрами Донбасу.
Джерело: New York Times
Дослівно: "Кремінна є воротами до двох набагато більших міст поблизу, Сєвєродонецька і Лисичанська, важливих промислових центрів Донбасу.
Взяття міста та інших населених пунктів поблизу розширить плацдарм для українських військ у регіоні та дасть їм контроль над основними дорогами, що ведуть до Сєвєродонецька та Лисичанська".
Деталі: NYT повідомляє, що у вівторок точилися бої навколо міста, а українські війська наблизилися до звільнення Кремінної. Натомість, як пише газета, росіяни намагаються захистити одне з найбільш важко здобутих ними досягнень у цій війні. Після низки відступів російські військові укріпили свої позиції під Кремінною оборонними бар'єрами.
Що цьому передувало:
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що російські окупанти поставили перед собою мету вийти на адміністративний кордон Донецької області до кінця поточного року.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив 20 грудня, що російські окупанти безрезультатно контратакують на напрямку Сватове-Кремінна, а українським захисникам залишилося декілька кілометрів до Кремінної.