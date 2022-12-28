NYT: ЗСУ наблизилися до звільнення Кремінної, це ворота в промислові центри Донбасу

Українські військові наближаються до звільнення Кремінної на Луганщині, деокупація міста дозволить ЗСУ контролювати основні дороги на Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які є промисловими центрами Донбасу.

Джерело: New York Times

Дослівно: "Кремінна є воротами до двох набагато більших міст поблизу, Сєвєродонецька і Лисичанська, важливих промислових центрів Донбасу.

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Взяття міста та інших населених пунктів поблизу розширить плацдарм для українських військ у регіоні та дасть їм контроль над основними дорогами, що ведуть до Сєвєродонецька та Лисичанська".

Деталі: NYT повідомляє, що у вівторок точилися бої навколо міста, а українські війська наблизилися до звільнення Кремінної. Натомість, як пише газета, росіяни намагаються захистити одне з найбільш важко здобутих ними досягнень у цій війні. Після низки відступів російські військові укріпили свої позиції під Кремінною оборонними бар'єрами.

Що цьому передувало:

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