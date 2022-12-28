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NYT: ЗСУ наблизилися до звільнення Кремінної, це ворота в промислові центри Донбасу

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 грудня 2022, 09:34
ЗСУ на шляху до Кремінної, фото The New York Times

Українські військові наближаються до звільнення Кремінної на Луганщині, деокупація міста дозволить ЗСУ контролювати основні дороги на Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які є промисловими центрами Донбасу.

Джерело: New York Times 

Дослівно: "Кремінна є воротами до двох набагато більших міст поблизу, Сєвєродонецька і Лисичанська, важливих промислових центрів Донбасу. 

Взяття міста та інших населених пунктів поблизу розширить плацдарм для українських військ у регіоні та дасть їм контроль над основними дорогами, що ведуть до Сєвєродонецька та Лисичанська".

Деталі: NYT повідомляє, що у вівторок точилися бої навколо міста, а українські війська наблизилися до звільнення Кремінної. Натомість, як пише газета, росіяни намагаються захистити одне з найбільш важко здобутих ними досягнень у цій війні. Після низки відступів російські військові укріпили свої позиції під Кремінною оборонними бар'єрами.

Що цьому передувало: 

  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що російські окупанти поставили перед собою мету вийти на адміністративний кордон Донецької області до кінця поточного року.
  • Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив 20 грудня, що російські окупанти безрезультатно контратакують на напрямку Сватове-Кремінна, а українським захисникам залишилося декілька кілометрів до Кремінної.

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Теми: контрнаступЛуганська областьДонбасвійна
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