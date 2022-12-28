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NYT: ЗСУ наблизилися до звільнення Кремінної, це ворота в промислові центри Донбасу

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 грудня 2022, 08:34
NYT: ЗСУ наблизилися до звільнення Кремінної, це ворота в промислові центри Донбасу
ЗСУ на шляху до Кремінної, фото The New York Times

Українські військові наближаються до звільнення Кремінної на Луганщині, деокупація міста дозволить ЗСУ контролювати основні дороги на Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які є промисловими центрами Донбасу.

Джерело: New York Times 

Дослівно: "Кремінна є воротами до двох набагато більших міст поблизу, Сєвєродонецька і Лисичанська, важливих промислових центрів Донбасу. 

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Взяття міста та інших населених пунктів поблизу розширить плацдарм для українських військ у регіоні та дасть їм контроль над основними дорогами, що ведуть до Сєвєродонецька та Лисичанська".

Деталі: NYT повідомляє, що у вівторок точилися бої навколо міста, а українські війська наблизилися до звільнення Кремінної. Натомість, як пише газета, росіяни намагаються захистити одне з найбільш важко здобутих ними досягнень у цій війні. Після низки відступів російські військові укріпили свої позиції під Кремінною оборонними бар'єрами.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що російські окупанти поставили перед собою мету вийти на адміністративний кордон Донецької області до кінця поточного року.
  • Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив 20 грудня, що російські окупанти безрезультатно контратакують на напрямку Сватове-Кремінна, а українським захисникам залишилося декілька кілометрів до Кремінної.

Теми: контрнаступЛуганська областьДонбасвійна
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