Росіяни масово вдаються до дезертирства у Запорізькій області – Генштаб
На окупованих територіях Запорізької області російські окупанти часто вдаються до дезертирства і покидають місця несення служби, у розшуку більше 200 загарбників.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, російські військовослужбовці та найманці окупаційних військ масово залишають місця несення служби.
Для розшукових заходів в місто Приморськ направлено окремі підрозділи Росгвардії. За попередньою інформацією, у розшуку перебуває понад 200 осіб".
Деталі: Крім того, у Запорізькій області Генштаб підтвердив знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С300, 8 одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів.
Повідомляється, що вдалося поранити понад 150 російських військовослужбовців.
При цьому кількість ліквідованих уточнюється.
Нагадаємо:
- Раніше Генштаб повідомляв, що з лав російських військ на окупованій Луганщині все більше тікають солдати. Для боротьбі з дезертирством Росія збільшує кількість патрулів.