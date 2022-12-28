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Росіяни масово вдаються до дезертирства у Запорізькій області – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 28 грудня 2022, 19:09
GETTY IMAGES

На окупованих територіях Запорізької області російські окупанти часто вдаються до дезертирства і покидають місця несення служби, у розшуку більше 200 загарбників.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, російські військовослужбовці та найманці окупаційних військ масово залишають місця несення служби.

Для розшукових заходів в місто Приморськ направлено окремі підрозділи Росгвардії. За попередньою інформацією, у розшуку перебуває понад 200 осіб".

Деталі: Крім того, у Запорізькій області Генштаб підтвердив знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С300, 8 одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів.

Повідомляється, що вдалося поранити понад 150 російських військовослужбовців.

При цьому кількість ліквідованих уточнюється.

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Нагадаємо:

  • Раніше Генштаб повідомляв, що з лав російських військ на окупованій Луганщині все більше тікають солдати. Для боротьбі з дезертирством Росія збільшує кількість патрулів.

Теми: Запорізька областьокупаціявійнаГенштаб
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