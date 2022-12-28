Россияне массово прибегают к дезертирству в Запорожской области – Генштаб
На оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты часто прибегают к дезертирству и покидают места несения службы, в розыске более 200 захватчиков.
Источник: Генштаб
Дословно: "На временно занятых территориях Запорожской области, российские военнослужащие и наемники оккупационных войск массово покидают места несения службы.
Для розыскных мероприятий в город Приморск направлены отдельные подразделения Росгвардии. По предварительной информации, в розыске находится более 200 человек".
Детали: Кроме того, в Запорожской области Генштаб подтвердил уничтожение в предыдущие дни одного зенитного ракетного комплекса С300, 8 единиц военной техники различных типов и склада боеприпасов.
Сообщается, что удалось ранить более 150 российских военнослужащих.
При этом количество ликвидированных уточняется.
Напомним:
- Ранее Генштаб сообщал, что из рядов российских войск на оккупированной Луганщине все больше убегают солдаты. Для борьбы с дезертирством Россия увеличивает количество патрулей.