На оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты часто прибегают к дезертирству и покидают места несения службы, в розыске более 200 захватчиков.

Источник: Генштаб

Дословно: "На временно занятых территориях Запорожской области, российские военнослужащие и наемники оккупационных войск массово покидают места несения службы.

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Для розыскных мероприятий в город Приморск направлены отдельные подразделения Росгвардии. По предварительной информации, в розыске находится более 200 человек".

Детали: Кроме того, в Запорожской области Генштаб подтвердил уничтожение в предыдущие дни одного зенитного ракетного комплекса С300, 8 единиц военной техники различных типов и склада боеприпасов.

Сообщается, что удалось ранить более 150 российских военнослужащих.

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При этом количество ликвидированных уточняется.

Напомним: