Російські окупанти станом на вечір 28 грудня продовжують вести наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському напрямках, а на інших обороняються.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Протягом доби окупанти завдали 2 авіаційних та 2 ракетних удари, а також здійснили більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється...

Українська авіація протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження загарбників, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів ворога".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог стріляв з танків, мінометів та ствольної артилерії.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив ворога потрапили Времівка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти вогнем артилерії тероризували жителів понад 25 населених пунктів.

Від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та саме місто Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.