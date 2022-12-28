Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне отчаянно продолжают наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб

Алена МазуренкоСреда, 28 декабря 2022, 19:25
фото: Генштаб

Российские оккупанты по состоянию на вечер 28 декабря продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а на других обороняются.

Источник: Генштаб

Дословно: "В течение суток оккупанты нанесли 2 авиационных и 2 ракетных удара, а также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг продолжает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлениях. На других направлениях противник обороняется...

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов врага".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг стрелял из танков, минометов и ствольной артиллерии.

На Новопавловском направлении под огневое воздействие врага попали Времовка, Великая Новоселка, Угледар и Пречистовка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты огнем артиллерии терроризировали жителей более 25 населенных пунктов.

От вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки Херсонской области и сам город Херсон. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Темы: ГенштабоккупацияБахмутвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоАтака российских ракет на Киевщину: поврежден 21 дом, больница и авто

инфографика 54% украинцев хотят полного запрета УПЦ МП – КМИС

Воздушные силы уточнили, чем и откуда Россия ударила по Украине 29 декабря

Министр экономики Германии: Россия движется к поражению в Украине

обновлено, фотоСБУ объявила подозрение мэру Полтавы

ПВО сбила 54 российские крылатые ракеты из 69 запущенных - Залужный

Все новости...
Генштаб
Россияне массово прибегают к дезертирству в Запорожской области – Генштаб
Защитники за сутки ликвидировали более полутысячи оккупантов
ВСУ точным ударом ликвидировали 50 оккупантов на Херсонщине – Генштаб
Последние новости
16:27
Курс валют, цены и ВВП: прогноз по экономике Украины на 2023 год: прогноз по экономике Украины
16:10
Ермак оценил работу своего советника Арестовича
16:05
Болгария вызвала посла РФ из-за решения Москвы объявить в розыск известного журналиста
15:56
"Надежда и позитив": Ермак объяснил, для чего смущает украинцев ребусами
15:39
Президент Сербии отменил состояние повышенной готовности армии
15:28
Великобритания в 2023 году выделит 2,3 млрд фунтов на поддержку Украины
15:18
Генштаб прогнозирует больше "бавовны" у россиян в 2023 году
15:09
Россияне снова ударили по Харькову и области: есть погибший и раненые
15:09
Военные Беларуси заявили, что сбили украинскую ракету С-300
15:02
Курс валют на 29 декабря: гривна на "черном рынке" ослабла, в банках – наоборот
Все новости...