Россияне отчаянно продолжают наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб

Российские оккупанты по состоянию на вечер 28 декабря продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а на других обороняются.

Источник: Генштаб

Дословно: "В течение суток оккупанты нанесли 2 авиационных и 2 ракетных удара, а также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Враг продолжает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлениях. На других направлениях противник обороняется...

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов врага".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной.

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На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг стрелял из танков, минометов и ствольной артиллерии.

На Новопавловском направлении под огневое воздействие врага попали Времовка, Великая Новоселка, Угледар и Пречистовка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты огнем артиллерии терроризировали жителей более 25 населенных пунктов.

От вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки Херсонской области и сам город Херсон. Есть пострадавшие среди мирного населения.