В Україну летять "Шахеди" – в кількох областях тривога

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що наразі в Україну російські окупанти відправили іранські дрони "Шахеди".

Джерело: Кім у Telegram, "Суспільне", мапа тривог

Деталі: Станом на 20:53 у кількох областях на півдні України триває тривога.

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Згодом тривогу оголосили на Харківщині, Черкащині і Кіровоградщині.

Жителі Дніпропетровщини повідомили у соцмережах про звуки вибухів.

Крім того, у Нікополі та Нікопольській територіальній громаді Дніпропетровшини існує загроза артобстрілу.

Про вибухи у Дніпрі також повідомляло "Суспільне".

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Згодом стало відомо, що на Дніпропетровщині повітряні сили збили 5 дронів ворога.

Оновлено: Кім також зазначив, що скрізь є збиття ворожих дронів. За його словами, повз Первомайськ у бік Умані пролетіло 2 "мопеди". На радарі їх не було видно.

Глава Миколаївської ОВА також заявив, що "Одеса під загрозою".

мапа станом на 20.53

МАПА СТАНОМ НА 22.17

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