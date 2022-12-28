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В Україну летять "Шахеди" – в кількох областях тривога

Альона Мазуренко Середа, 28 грудня 2022, 22:13
ДРОН-КАМІКАДЗЕ SHAHED-136, СКРИНШОТ

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що наразі в Україну російські окупанти відправили іранські дрони "Шахеди".

Джерело: Кім у Telegram, "Суспільне", мапа тривог

Деталі: Станом на 20:53 у кількох областях на півдні України триває тривога. 

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Згодом тривогу оголосили на Харківщині, Черкащині і Кіровоградщині

Жителі Дніпропетровщини повідомили у соцмережах про звуки вибухів.

Крім того, у Нікополі та Нікопольській територіальній громаді Дніпропетровшини існує загроза артобстрілу.

Про вибухи у Дніпрі також повідомляло "Суспільне".

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Згодом стало відомо, що на Дніпропетровщині повітряні сили збили 5 дронів ворога.

Оновлено: Кім також зазначив, що скрізь є збиття ворожих дронів. За його словами, повз Первомайськ у бік Умані пролетіло 2 "мопеди". На радарі їх не було видно.

Глава Миколаївської ОВА також заявив, що "Одеса під загрозою".

 
мапа станом на 20.53
 
МАПА СТАНОМ НА 22.17

Знати більше: Літаючі смертоносні мопеди. Звідки взялися іранські безпілотники "Шахеди" та "Мохаджери", як вони працюють та чим з ними боротися

Нагадаємо: 

  • Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що РФ загалом придбала в Ірану 1700 безпілотників "Шахед". Станом на 24 грудня Росія запустила близько 540 безпілотників.

Теми: Шахедповітряна тривогаУкраїна
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