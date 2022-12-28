В Україну летять "Шахеди" – в кількох областях тривога
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що наразі в Україну російські окупанти відправили іранські дрони "Шахеди".
Джерело: Кім у Telegram, "Суспільне", мапа тривог
Деталі: Станом на 20:53 у кількох областях на півдні України триває тривога.
Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Згодом тривогу оголосили на Харківщині, Черкащині і Кіровоградщині.
Жителі Дніпропетровщини повідомили у соцмережах про звуки вибухів.
Крім того, у Нікополі та Нікопольській територіальній громаді Дніпропетровшини існує загроза артобстрілу.
Про вибухи у Дніпрі також повідомляло "Суспільне".
Згодом стало відомо, що на Дніпропетровщині повітряні сили збили 5 дронів ворога.
Оновлено: Кім також зазначив, що скрізь є збиття ворожих дронів. За його словами, повз Первомайськ у бік Умані пролетіло 2 "мопеди". На радарі їх не було видно.
Глава Миколаївської ОВА також заявив, що "Одеса під загрозою".
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Нагадаємо:
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що РФ загалом придбала в Ірану 1700 безпілотників "Шахед". Станом на 24 грудня Росія запустила близько 540 безпілотників.