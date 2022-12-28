На Дніпропетровщині повітряники збили 5 ворожих дронів, імовірно "Шахедів"
Середа, 28 грудня 2022, 21:25
Повітряні сили збили на Дніпропетровщині 5 ворожих дронів, імовірно іранських "Шахедів".
Джерело: повітряне командування "Схід"
Дослівно: "На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування "Схід" знищено п'ять БПЛА противника (імовірно Шахеди)".
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Нагадаємо:
- Окупанти ввечері 28 грудня атакували Україну дронами-камікадзе.
- Наразі тривога триває у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській і Черкаській областях.
- Місцеві жителі та журналісти повідумляли про звуки вибухів у Дніпрі.