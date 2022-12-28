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На Дніпропетровщині повітряники збили 5 ворожих дронів, імовірно "Шахедів"

Альона Мазуренко Середа, 28 грудня 2022, 22:25
ПК "Схід"

Повітряні сили збили на Дніпропетровщині  5 ворожих дронів, імовірно іранських "Шахедів".

Джерело: повітряне командування "Схід"

Дослівно: "На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування "Схід" знищено п'ять БПЛА противника (імовірно Шахеди)".

Нагадаємо: 

  • Окупанти ввечері 28 грудня атакували Україну дронами-камікадзе
  • Наразі тривога триває у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській і Черкаській областях. 
  • Місцеві жителі та журналісти повідумляли про звуки вибухів у Дніпрі.

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Теми: ШахедДніпропетровська областьбезпілотникивійна
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