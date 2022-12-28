В Украину летят "Шахеды" - в нескольких областях тревога

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что сейчас в Украину российские оккупанты отправили иранские дроны "Шахеды".

Источник: Ким в Telegram,"Суспільне", карта тревог

Детали: По состоянию на 20:53 в нескольких областях на юге Украины продолжается тревога.

Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Позже тревогу объявили в Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях.

Жители Днепропетровщины сообщали в соцсетях о звуках взрывов.

Кроме того, в Никополе и Никопольской территориальной громаде Днепропетровщины существует угроза артобстрела.

О взрывах в Днепре также сообщило "Суспільне".

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Позже стало известно, что на Днепропетровщине воздушные силы сбили 5 дронов врага.

Обновлено: Ким также отметил, что везде есть сбитие вражеских дронов. По его словам, мимо Первомайска в сторону Умани пролетели 2 "мопеда". На радаре их не было видно.

Глава Николаевской ОГА также заявил, что "Одесса под угрозой".

карта По состоянию на 20:53

КАРТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 22:17

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Напомним: