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Латвія не забиратиме візи в співробітників російського "Дождя"

"Європейська правда"Середа, 28 грудня 2022, 20:40

Управління у справах громадянства та міграції Латвії ухвалило рішення зберегти візи співробітникам телеканалу "Дождь", який раніше був позбавлений ліцензії на мовлення Національною радою з електронних ЗМІ країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Після того, як латвійський регулятор анулював телеканалу "Дождь" ліцензію на мовлення, Управління розпочало процес оцінювання віз для співробітників каналу, які дають право на працевлаштування і видаються на один рік.

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У процесі оцінки відомство дійшло висновку, що співробітники "Дождя", які отримали такі візи, можуть залишатися в Латвії і продовжувати тут працювати, оскільки за умов збереження мети візи немає правової підстави їх анулювати.

У своєму поясненні "Дождь" згадав, що мета візи – працевлаштування, – як і раніше, залишається актуальною, оскільки співробітники компанії продовжують створювати контент для розповсюдження в соціальних мережах і цифрових каналах.

Нагадаємо, 6 грудня національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення про анулювання ліцензії на мовлення телеканалу "Дождь" через загрозу національній безпеці та громадському порядку. Ліцензія була надана каналу після вторгнення Росії в Україну, 6 червня. Вона давала право поширювати створений контент у Євросоюзі, Росії, США та інших країнах.

ВІДЕО ДНЯ

Естонія і Литва слідом за Латвією з 8 грудня припинили мовлення російського телеканалу "Дождь".

Теми: ЗМІРосіятелебаченняЛатвія
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