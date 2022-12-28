Латвия не будет забирать визы у сотрудников российского "Дождя"

Управление по делам гражданства и миграции Латвии приняло решение сохранить визы сотрудникам телеканала "Дождь", который ранее был лишен лицензии на вещание Национальным советом по электронным СМИ страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

После того, как латвийский регулятор аннулировал телеканалу "Дождь" лицензию на вещание, Управление начало процесс оценки виз для сотрудников канала, которые дают право на трудоустройство и выдаются на один год.

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В процессе оценки ведомство пришло к выводу, что сотрудники "Дождя", получившие такие визы, могут оставаться в Латвии и продолжать здесь работать, поскольку при условии сохранения цели визы нет правового основания их аннулировать.

В своем объяснении "Дождь" упомянул, что цель визы - трудоустройство, - по-прежнему остается актуальной, поскольку сотрудники компании продолжают создавать контент для распространения в социальных сетях и цифровых каналах.

Напомним, 6 декабря национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь" из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку. Лицензия была предоставлена каналу после вторжения России в Украину, 6 июня. Она давала право распространять созданный контент в Евросоюзе, России, США и других странах.

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Эстония и Литва вслед за Латвией с 8 декабря прекратили вещание российского телеканала "Дождь".