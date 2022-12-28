На Днепропетровщине воздушники сбили 5 вражеских дронов, предположительно "Шахедов"
Среда, 28 декабря 2022, 22:25
Воздушные силы сбили в Днепропетровской области 5 вражеских дронов, вероятно иранских "Шахедов".
Источник: воздушное командование "Схід"
Дословно: "На Днепропетровщине подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожено пять БПЛА противника (предположительно Шахеды)".
Напомним:
- Оккупанты вечером 28 декабря атаковали Украину дронами-камикадзе.
- Сейчас тревога продолжается в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Черкасской областях.
- Местные жители и журналисты сообщали о звуках взрывов в Днепре.
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