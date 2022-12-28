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На Днепропетровщине воздушники сбили 5 вражеских дронов, предположительно "Шахедов"

Алена МазуренкоСреда, 28 декабря 2022, 22:25
ВК "Схід"

Воздушные силы сбили в Днепропетровской области 5 вражеских дронов, вероятно иранских "Шахедов".

Источник: воздушное командование "Схід"

Дословно: "На Днепропетровщине подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожено пять БПЛА противника (предположительно Шахеды)".

Напомним: 

  • Оккупанты вечером 28 декабря атаковали Украину дронами-камикадзе
  • Сейчас тревога продолжается в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Черкасской областях. 
  • Местные жители и журналисты сообщали о звуках взрывов в Днепре.

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Темы: ШахедДнепропетровская областьбеспилотникивойна
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