Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США намагаються завадити Ірану виробляти і постачати дрони Росії – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 29 грудня 2022, 01:48
США намагаються завадити Ірану виробляти і постачати дрони Росії – ЗМІ
фото: mezha.media

Адміністрація президента Штатів Джо Байдена докладає зусиль, аби перешкодити Ірану у виробництві і постачанні безпілотників Росії, якими та атакує Україну.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела

Деталі: Як пише NYT, низка представників розвідки, військових і служб національної безпеки описали розширену програму США, яка має на меті перекрити Ірану можливість виробляти безпілотники, ускладнити росіянам запуск дронів-"камікадзе" і – якщо це не допоможе – забезпечити українців засобами оборони, необхідними для того, щоб збивати ворожі дрони з неба.

Реклама:

Масштабність цих зусиль стала більш очевидною протягом останніх тижнів. Адміністрація прискорила свої кроки щодо позбавлення Ірану західних компонентів, необхідних для виробництва безпілотників, які продаються Росії, після того, як з вивчення уламків перехоплених безпілотників стало очевидним, що в них присутня мікроелектроніка із США.

Американці допомагають українським військовим у виявленні майданчиків, з яких запускають російські дрони. А також надають пристрої, здатні виявляти ворожі безпілотники на далеких відстанях.

Нагадаємо: У листопаді США запровадили додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, а в грудні - також проти російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників та їхнього використання у війні в Україні. 

ВІДЕО ДНЯ

ЄС теж ввів нові санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників для ведення війни проти України.

Знати більше: Літаючі смертоносні мопеди. Звідки взялися іранські безпілотники "Шахеди" та "Мохаджери", як вони працюють та чим з ними боротися

Теми: СШАІранРосіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росіяни відчайдушно продовжують наступ на Бахмутському і Авдіївському напрямках – Генштаб
На Дніпропетровщині повітряники збили 5 ворожих дронів, імовірно "Шахедів"
Росія атакує об'єкт інфраструктури в Харкові – мер
Росіяни обстріляли вночі села біля Запоріжжя – міськрада
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: