США намагаються завадити Ірану виробляти і постачати дрони Росії – ЗМІ

Адміністрація президента Штатів Джо Байдена докладає зусиль, аби перешкодити Ірану у виробництві і постачанні безпілотників Росії, якими та атакує Україну.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела

Деталі: Як пише NYT, низка представників розвідки, військових і служб національної безпеки описали розширену програму США, яка має на меті перекрити Ірану можливість виробляти безпілотники, ускладнити росіянам запуск дронів-"камікадзе" і – якщо це не допоможе – забезпечити українців засобами оборони, необхідними для того, щоб збивати ворожі дрони з неба.

Масштабність цих зусиль стала більш очевидною протягом останніх тижнів. Адміністрація прискорила свої кроки щодо позбавлення Ірану західних компонентів, необхідних для виробництва безпілотників, які продаються Росії, після того, як з вивчення уламків перехоплених безпілотників стало очевидним, що в них присутня мікроелектроніка із США.

Американці допомагають українським військовим у виявленні майданчиків, з яких запускають російські дрони. А також надають пристрої, здатні виявляти ворожі безпілотники на далеких відстанях.

Нагадаємо: У листопаді США запровадили додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, а в грудні - також проти російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників та їхнього використання у війні в Україні.

ЄС теж ввів нові санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників для ведення війни проти України.

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