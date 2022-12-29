США пытаются помешать Ирану производить и поставлять дроны России – СМИ
Администрация президента Штатов Джо Байдена прилагает усилия, чтобы помешать Ирану в производстве и поставке беспилотников России, которыми та атакует Украину.
Источник: The New York Times со ссылкой на источники
Детали: Как пишет NYT, ряд представителей разведки, военных и служб национальной безопасности описали расширенную программу США, которая имеет целью перекрыть Ирану возможность производить беспилотники, усложнить россиянам запуск дронов-"камикадзе" и - если это не поможет - обеспечить украинцев средствами обороны, необходимыми для того, чтобы сбивать вражеские дроны с неба.
Масштабность этих усилий стала более очевидной в течение последних недель. Администрация ускорила свои шаги по лишению Ирана западных компонентов, необходимых для производства беспилотников, которые продаются России, после того, как по изучению обломков перехваченных беспилотников стало очевидным, что в них присутствует микроэлектроника из США.
Американцы помогают украинским военным в выявлении площадок, с которых запускают российские дроны. А также предоставляют устройства, способные обнаруживать вражеские беспилотники на дальних расстояниях.
Напомним: В ноябре США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, а в декабре - также против российских учреждений из-за их причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотников и их использования в войне в Украине.
ЕС тоже ввел новые санкции против Ирана за поставки России беспилотников для ведения войны против Украины.
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