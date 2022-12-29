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Експорт російської нафти морським шляхом знизився на 22% – WSJ

Четвер, 29 грудня 2022, 03:46
фото: getty images

У грудні експорт російської нафти морським шляхом знизився на 22% порівняно із середнім показником за 11 місяців 2022 року.

Джерело: The Wall Street Journal із посиланням на дані компанії Kpler

Деталі: У цьому місяці РФ експортувала близько 2,5 мільйона барелів нафти щодня, коли вступило в силу підтримане США обмеження ціни в 60 доларів за барель, а Європейський Союз заборонив більшу частину імпорту.

За даними аналітиків, ці заходи залишили невелику кількість покупців російської нафти, зокрема це Індія, Китай, Туреччина і Болгарія, яка має звільнення від санкцій ЄС.

Крім того, на завантаження російської нафти в цьому місяці вплинула зимова погода.

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Теми: нафтаРосіясанкції
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