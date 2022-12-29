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Экспорт российской нефти морским путем снизился на 22% – WSJ

Четверг, 29 декабря 2022, 02:46
Экспорт российской нефти морским путем снизился на 22% – WSJ
фото: getty images

В декабре экспорт российской нефти морским путем снизился на 22% по сравнению со средним показателем за 11 месяцев 2022 года.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Kpler

Детали: В этом месяце РФ экспортировала около 2,5 миллиона баррелей нефти ежедневно, когда вступило в силу поддержанное США ограничение цены в 60 долларов за баррель, а Европейский Союз запретил большую часть импорта.

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По данным аналитиков, эти меры оставили небольшое количество покупателей российской нефти, в частности это Индия, Китай, Турция и Болгария, которая имеет освобождение от санкций ЕС.

Кроме того, на загрузку российской нефти в этом месяце повлияла зимняя погода.

Темы: нефтьРосcиясанкции
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