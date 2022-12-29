Экспорт российской нефти морским путем снизился на 22% – WSJ

В декабре экспорт российской нефти морским путем снизился на 22% по сравнению со средним показателем за 11 месяцев 2022 года.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Kpler

Детали: В этом месяце РФ экспортировала около 2,5 миллиона баррелей нефти ежедневно, когда вступило в силу поддержанное США ограничение цены в 60 долларов за баррель, а Европейский Союз запретил большую часть импорта.

По данным аналитиков, эти меры оставили небольшое количество покупателей российской нефти, в частности это Индия, Китай, Турция и Болгария, которая имеет освобождение от санкций ЕС.

Кроме того, на загрузку российской нефти в этом месяце повлияла зимняя погода.