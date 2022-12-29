Росіяни стягують сили на Луганщину, готуються до "рішучих дій" – ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що ворожі сили готуються до "рішучих дій" у Луганській області.

Джерело: ISW

Деталі: На думку військових експертів, російські війська, схоже, готуються до рішучих дій у Луганській області, хоча поки незрозуміло, будуть це оборонні чи наступальні операції. Але, імовірно, це може бути "вирішальний наступ".

За спостереженнями інституту, російські війська продовжують накопичувати техніку та сили в Луганську. Групи ПДВ, які, ймовірно, раніше діяли в Херсонській області, схоже, передислокувалися до Луганської області.

У той же час ISW вважає, що росіяни взимку менш схильні до проведення нового наступу в Запорізькій області.

Експерти також вважають, що наступ росіян на Бахмут, ймовірно, наближається до кульмінації.

В інституті відзначають, що військова доктрина США визначає кульмінацію як "точку, в якій сили більше не мають можливості продовжувати свою форму операцій, наступу або оборони", і "коли сили не можуть продовжувати атаку і повинні зайняти оборонну позицію або здійснити оперативну паузу".

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При цьому, на думку аналітиків, досягнувши кульмінації, російські сили можуть продовжувати здійснювати неефективні штурми Бахмута невеликими групами, хоча ці штурми навряд чи призведуть до значних успіхів в оперативному плані.

Аналізуючи повідомлення, в інституті зазначають, що російські повітряно-десантні війська (ПДВ) посилюють операції "вагнерівців" навколо Бахмута. Це "ламає" попередню інформаційну кампанію ПВК "Вагнера", згідно з якою стверджувалося, що лише "вагнерівці" діють у Бахмуті.

Це підтверджує, що "вагнерівці" виснажені та потребують підкріплення.

"Високий рівень виснаження серед сил, відповідальних за наступ на Бахмут, може прискорити кульмінацію, якщо тільки значна кількість регулярних російських військових підрозділів не буде направлена для підтримки наступу і затримки або запобігання його кульмінації", – ідеться в аналітиці ISW.

Разом із тим Кремль продовжує систематично заперечувати український суверенітет і повторювати, що Росія не має справжнього наміру вести переговори з Україною.

Кремль продовжує представляти передачу Сполученими Штатами Америки Україні систем протиповітряної оборони Patriot як "ескалацію російсько-американських відносин".

В інституті допускають, що це вказує на те, що Кремль більше стурбований тим, який вплив може мати західна допомога на вторгнення Росії в Україну, ніж побоювань щодо ймовірних наступальних дій України проти самої Російської Федерації з використанням західних систем.

"Це спостереження варто розглянути в контексті західних дискусій про надання Україні західних танків, систем дальнього радіусу дії та інших засобів", – підкреслюють експерти.

ISW зі значною часткою впевненості прогнозує, що Путін не буде прагнути в цей час вступати у військовий конфлікт з НАТО у відповідь на надання будь-якої із західних військових систем.

Основні висновки ISW: