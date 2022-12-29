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Особистий інформатор терориста Стрєлкова проведе 10 років у в’язниці - СБУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 грудня 2022, 09:53
Особистий інформатор терориста Стрєлкова проведе 10 років у в’язниці - СБУ
фото СБУ

Суд відправив за грати на 10 років російського агента, який збирав розвіддані про підрозділи Сил оборони на Донеччині.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Співробітники СБУ затримали його у результаті спецоперації у прифронтових районах регіону у травні цього року.

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Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

За даними слідства, зловмисником є особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна".

Деталі: У спецслужбі стверджують, що саме за його дорученням ворожий поплічник намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов’янська.

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Також передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури.

Встановлено, що на колишнього "министра обороны "днр" він вийшов через заборонену соцмережу "Одноклассники" після початку повномасштабного вторгнення.

Там запропонував Стрєлкову свою "допомогу" у війні проти України.

 
 

Передачу закритих відомостей російський агент здійснював з власного акаунта електронної пошти у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Теми: СБУвійна
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