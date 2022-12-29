Особистий інформатор терориста Стрєлкова проведе 10 років у в’язниці - СБУ

Суд відправив за грати на 10 років російського агента, який збирав розвіддані про підрозділи Сил оборони на Донеччині.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Співробітники СБУ затримали його у результаті спецоперації у прифронтових районах регіону у травні цього року.

Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

За даними слідства, зловмисником є особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна".

Деталі: У спецслужбі стверджують, що саме за його дорученням ворожий поплічник намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов’янська.

Також передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури.

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Встановлено, що на колишнього "министра обороны "днр" він вийшов через заборонену соцмережу "Одноклассники" після початку повномасштабного вторгнення.

Там запропонував Стрєлкову свою "допомогу" у війні проти України.

Передачу закритих відомостей російський агент здійснював з власного акаунта електронної пошти у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.