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Личный информатор террориста Стрелкова проведет 10 лет в тюрьме - СБУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 декабря 2022, 10:53
фото СБУ

Суд отправил за решетку на 10 лет российского агента, который собирал разведданные о подразделениях Сил обороны в Донецкой области.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Сотрудники СБУ задержали его в результате спецоперации в прифронтовых районах региона в мае этого года.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет заключения.

По данным следствия, злоумышленником является личный информатор российского террориста Стрелкова-Гиркина".

Детали: В спецслужбе утверждают, что именно по его поручению вражеский приспешник пытался выявить места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска.

Также передавал врагу локации местных госучреждений и объектов критической инфраструктуры.

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Установлено, что на бывшего "министра обороны "ДНР" он вышел через запрещенную соцсеть "Одноклассники" после начала полномасштабного вторжения.

Там предложил Стрелкову свою "помощь" в войне против Украины.

 
 

Передачу закрытых сведений российский агент осуществлял с собственного аккаунта электронной почты в виде меток на электронных картах с подробным описанием прилегающей местности.

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения.

Темы: СБУвойна
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