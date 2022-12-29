ОВА: Вночі росіяни атакували дронами дві області, вдарили ракетами по Кураховому й Соледару

У ніч на 29 грудня російські війська атакували дронами-камікадзе Харків та Дніпропетровську область, більшість із них було збито, а по Кураховому й Соледару в Донецькій області було завдано ракетного удару.

Джерело: обласні військові адміністрації про ситуація в регіонах станом на 09:00 четверга 29 грудня

Деталі: Зазначається, що інформація щодо ранкових обстрілів, влучань і роботи ППО в регіонах наразі уточнюється. Проте є інформація за минулу добу.

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Чернігівська область. За добу – два обстріли із мінометів, Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Без жертв та руйнувань. Вночі – без обстрілів.

Сумська область. Минулої доби 70 ударів завдали російські війська по п’яти прикордонних громадах області. Обстрілів зазнали Миропільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Краснопільська, Білопільська громади. У всіх випадках – без жертв.

Харківська область. Пізно ввечері 28 грудня Харків зазнав масованої атаки дронами-камікадзе "Шахед". Усього по Харкову було випущено 13 дронів. 11 з них були збиті силами української ППО. Є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури міста. Без жертв та постраждалих. Тривають роботи з ліквідації наслідків.

ВІДЕО ДНЯ

В середу протягом дня російські окупанти обстрілювали з артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів, що розташовані поряд з лінією зіткнення та кордоном з РФ. Зокрема під вогнем були міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна, Ківшарівка та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

У середу зранку ворог завдав ракетного удару по Слобідському району Харкова. Пошкоджені адміністративні та виробничі будівлі. Поранено одну людину.

У с. Бугаївка Чугуївського району у лісі 28 грудня підірвалися батько 47 років та його 7-річний син. Обидва госпіталізовані з вибуховими травмами. Дитина у важкому стані. Стан батька – середній.

Дніпропетровську область вночі атакували дрони-камікадзе та важка артилерія. Українські захисники знищили усі 5 "Шахедів", які росіяни скерували на область.

Нікопольщину ворог знову обстріляв з важкої артилерії. Тричі ударив по Нікопольській та Марганецькій громадах. Без жертв.

Пошкоджена одна багатоповерхівка, кілька приватних будинків та кілька ліній електропередач.

Запорізька область. За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Степне, Лежине, Гуляйполе, Малинівка, Степове, Плавні, Комишуваха, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Дорожнянка, Новоандріївка, Білогір'я, Темирівка, Червоне, Чарівне, Щербаки, Павлівка.

Надійшло 28 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ.

Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Луганська область. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Андріївки, Площанки і Червонопопівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв Стельмахівку, Площанку, Червонопопівку і Діброву.

Ситуація в області залишається напруженою.

Донецька область. –ізно ввечері – ракетний удар по Кураховому. Зруйновані приватні житлові будинки, господарські споруди.

Впродовж ночі відбувались обстріли позицій та окраїн Торецької, Мар'їнської, Сіверської, Бахмутської громад.

Поодинокі обстріли відбувалися поблизу с.Роздолівка, с.Благодатне.

По м. Соледар – ракетний удар по санаторію. Без жертв.

Напружена ситуація поблизу с. Бахмутське.

Вночі по Авдіївці – поодинокі прильоти по старій частині міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється. По лінії оборони навколо міста тривали хаотичні, поодинокі прильоти по позиціях.

За добу по області: 1 загиблий, 3 поранених.

Херсонська область. Російські окупанти вогнем артилерії продовжують тероризувати жителів населених пунктів області. Серед них – Республіканець, Козацьке і Львове. Знову від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки та саме місто Херсон. Також російські військові обстрілюють окуповане місто Олешки.

Через ворожий обстріл села Кізомис постраждали 3 людини. Серед них 14-річна дитина з мінно-вибуховою травмою. Всі доставлені до лікарень.

Загалом минулої доби у Херсонській області 1 людина загинула, 9 людей дістали поранення, серед них 10-річна дитина.