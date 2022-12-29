ОВА: Ночью россияне атаковали дронами две области, ударили ракетами по Курахово и Соледару

В ночь на 29 декабря российские войска атаковали дронами-камикадзе Харьков и Днепропетровскую область, большинство из них были сбиты, а по Курахово и Соледару в Донецкой области был нанесен ракетный удар.

Источник: областные военные администрации о ситуации в регионах по состоянию на 09:00 четверга 29 декабря

Детали: Отмечается, что информация об утренних обстрелах, попаданиях и работе ПВО в регионах пока уточняется. Однако есть информация за прошедшие сутки.

Черниговская область. За сутки – два обстрела из минометов, Новгород-Северский и Корюковский районы. Без жертв и разрушений. Ночью – без обстрелов.

Сумская область. За прошедшие сутки 70 ударов нанесли российские войска по пяти приграничным общинам области. Обстрелам подверглись Миропольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Краснопольская, Белопольская общины. Во всех случаях – без жертв.

Харьковская область. Поздно вечером 28 декабря Харьков подвергся массированной атаке дронами-камикадзе "Шахед". Всего по Харькову было выпущено 13 дронов. 11 из них были сбиты силами украинской ПВО. Есть повреждения объектов критической инфраструктуры города. Без жертв и пострадавших. Продолжаются работы по ликвидации последствий.

В среду в течение дня российские оккупанты обстреливали из артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов, расположенных рядом с линией соприкосновения и границей с РФ. В частности под огнем были города Купянск и Волчанск, пгт Двуречная, Ковшаровка и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

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В среду утром враг нанес ракетный удар по Слободскому району Харькова. Повреждены административные и производственные здания. Ранен один человек.

В с. Бугаевка Чугуевского района в лесу 28 декабря подорвались отец 47 лет и его 7-летний сын. Оба госпитализированы со взрывными травмами. Ребенок в тяжелом состоянии. Состояние отца – среднее.

Днепропетровскую область ночью атаковали дроны-камикадзе и тяжелая артиллерия. Украинские защитники уничтожили все 5 "Шахедов", которые россияне направили на область.

Никопольщину враг снова обстрелял из тяжелой артиллерии. Трижды ударил по Никопольской и Марганецкой общинам. Без жертв.

Повреждена одна многоэтажка, несколько частных домов и несколько линий электропередач.

Запорожская область. За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Степное, Лежино, Гуляйполе, Малиновка, Степное, Плавни, Камышеваха, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка, Ольговское, Дорожнянка, Новоандреевка, Белогорье, Темировка, Красное, Чаривне, Щербаки, Павловка.

Поступило 28 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ.

Подробная информация о последствиях уточняется.

Луганская область. Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Андреевки, Площанки и Червонопоповки.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял Стельмаховку, Площанку, Червонопоповку и Диброву.

Ситуация в области остается напряженной.

Донецкая область. Поздно вечером – ракетный удар по Курахово. Разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

В течение ночи происходили обстрелы позиций и окраин Торецкой, Марьинской, Северской, Бахмутской общин.

Одиночные обстрелы происходили вблизи с.Роздоловка, с.Благодатное.

По г. Соледар – ракетный удар по санаторию. Без жертв.

Напряженная ситуация вблизи с. Бахмутское.

Ночью по Авдеевке – одиночные прилеты по старой части города. Информация о пострадавших уточняется. По линии обороны вокруг города продолжались хаотичные, одиночные прилеты по позициям.

За сутки по области: 1 погибший, 3 раненых.

Херсонская область. Российские оккупанты огнем артиллерии продолжают терроризировать жителей населенных пунктов области. Среди них – Республиканец, Казацкое и Львовское. Снова от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки и сам город Херсон. Также российские военные обстреливают оккупированный город Олешки.

Из-за вражеского обстрела села Кизомыс пострадали 3 человека. Среди них 14-летний ребенок с минно-взрывной травмой. Все доставлены в больницы.

Всего за прошедшие сутки в Херсонской области 1 человек погиб, 9 человек получили ранения, среди них 10-летний ребенок.