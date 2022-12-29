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Після нічної атаки дронами Росія масовано б'є ракетами, у різних областях України працює ППО

Олена РощінаЧетвер, 29 грудня 2022, 07:58
Після нічної атаки дронами Росія масовано б'є ракетами, у різних областях України працює ППО
Дим від роботи ППО, фото читачів УП

У ніч на 29 грудня російські війська атакували Україну дронами, а вранці – крилатими ракетами, по всій території України працюють сили ППО.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ, голови ОВА, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк

Дослівно ПС: "Після нічної атаки дронів-камікадзе, ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.

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Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів.

Робота протиповітряної оборони можлива по всій території держави. Залишайтесь в укритті!".

Деталі: Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що зафіксовано проліт ракет над Житомирщиною, працює ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що РФ здійснює масований ракетний удар по Україні, над Одещиною працює ППО

Одну ракету збили над Сумською областю.

У Полтавській області теж працює ППО, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

Також ППО спрацювала в Києві. Пролунала серія вибухів. Працює ППО і в Київській області.

Водночас у Харкові є "прильоти" ракет, пролунала серія вибухів, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Подоляк заявив о 09:21: "Над усією Україною більше 120 ракет, випущених "злобным русским миром", щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних".

Оновлення: Згодом у Генштабі та головнокомандувач ЗСУ повідомили, що протиповітряна оборона вранці 29 грудня знищила 54 крилатих ракети з 69-ти, запущених Росією.

На Львівщині ППО збили 4 з 6 ракет, є влучання в електропідстанцію.

Цьому передувало: Вночі 29 грудня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Харкова 13 "Шахедами", 11 з яких збили підрозділи Сил оборони. У Дніпропетровській області було збито всі 5 дронів "Шахед" (Shahed).

УП, оновлено
Теми: війнаУкраїнаРосіяракетний удар
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