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СБУ объявила подозрение мэру Полтавы

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 декабря 2022, 11:03
СБУ объявила подозрение мэру Полтавы
ФОТО: FB АЛЕКСАНДРА МАМАЯ

Служба безопасности Украины вручила подозрение мэру Полтавы Александру Мамаю.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-служба СБУ

Детали: Как отметил источник УП, сейчас речь идет о ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину или о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

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Позже информацию подтвердила пресс-служба СБУ.

 

Дословно спецслужба: "По материалам СБУ городскому голове Полтавы сообщено о подозрении относительно несанкционированного распространения информации о размещении подразделений ВСУ, совершенное в условиях военного положения.

По данным следствия, фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.

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Досудебное расследование проводят следователи Полтавского управления СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет".

Напомним: Городской глава Полтавы известен своими высказываниями в духе российской пропаганды. 5 декабря 2021 года городской голова Полтавы Александр Мамай в эфире телеканала "НАШ" заявил, что на территории Украины воюют США и Россия, а российско-украинскую войну назвал братоубийственной: "Мне кажется, что у нас сегодня происходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы – это США и Россия. Очень досадно, что идет брат на брата".

Темы: СБУПолтава
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