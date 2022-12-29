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В Білорусі впала ракета від ЗРК С-300 – ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 грудня 2022, 11:53
В Білорусі впала ракета від ЗРК С-300 – ЗМІ

Вранці 29 грудня поблиизу села Горбаха Брестської області Білорусі впала ракета, попередньо від ЗРК С-300, повідомляють місцеві пабліки.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "У місцевих пабліках VK з'явилася інформація, що сьогодні вранці "недалечко від села Горбаха ППО збили ракету, за першою інформацією, постраждалих немає".

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Деталі: Ракета була знайдена в полі в Іванівському районі Брестської області. Судячи з опублікованих знімків, це частини ракети від ЗРК С-300.

 

Що було раніше: 29 грудня вранці Росія здійснила пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни. Протиповітряна оборона знищила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених ворогом.

Теми: БілорусьвійнаУкраїнаРосія
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