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В Беларуси упала ракета от ЗРК С-300 - СМИ

Станислав ПогориловЧетверг, 29 декабря 2022, 11:53
В Беларуси упала ракета от ЗРК С-300 - СМИ

Утром вблизи села Горбаха Брестской области Беларуси упала ракета, предварительно от ЗРК С-300, сообщают местные паблики.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "В местных пабликах VK появилась информация, что сегодня утром "недалеко от села Горбаха ПВО сбили ракету, по предварительной информации, пострадавших нет".

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Детали: По утверждению местных пабликов, ракета была найдена в поле в Ивановском районе Брестской области. Судя по опубликованным снимкам, это части ракеты от ЗРК С-300.

 

Что предшестовало: 29 декабря утром Россия осуществила пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.Противовоздушная оборона уничтожила 54 российские крылатые ракеты из 69 запущенных врагом.

Темы: БеларусьвойнаУкраинаРосcия
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