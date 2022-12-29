Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили уточнили, чим і звідки Росія вдарила по Україні 29 грудня

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 грудня 2022, 12:02
Повітряні сили уточнили, чим і звідки Росія вдарила по Україні 29 грудня
ілюстрація Повітряних сил

Під час ранкових ударів, яким передувала нічна атака дронів, Російська Федерація використала крилаті ракети Х-101/Х-555, "Калібр", Х-22 та Х-32 та протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Повітряні сили зазначають, що 11 баражуючих боєприпасів "Shahed-131/136" було знищено протиповітряною обороною вночі на східному напрямку.

Реклама:

Близько 7.00 ворог атакував Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря, а також крилатими ракетами "Калібр" із кораблів у Чорному морі.

Крім того, здійснено до шести пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.

Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст.

ВІДЕО ДНЯ

Всього, за попередніми даними, 29 грудня окупаційні війська застосували 69 ракет.

Силами і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.

Теми: Повітряні сили ЗСУракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Влада Білорусі розглядає 2 версії потрапляння ракети С-300 на територію країни: Лукашенку вже повідомили
Росія не буде вести переговори на умовах "формули миру" Зеленського – Лавров
Генштаб прогнозує більше "бавовни" у росіян в 2023 році
Атака російських ракет на Київщину: пошкоджений 21 будинок, лікарня і авто
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: