Повітряні сили уточнили, чим і звідки Росія вдарила по Україні 29 грудня

Під час ранкових ударів, яким передувала нічна атака дронів, Російська Федерація використала крилаті ракети Х-101/Х-555, "Калібр", Х-22 та Х-32 та протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Повітряні сили зазначають, що 11 баражуючих боєприпасів "Shahed-131/136" було знищено протиповітряною обороною вночі на східному напрямку.

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Близько 7.00 ворог атакував Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря, а також крилатими ракетами "Калібр" із кораблів у Чорному морі.

Крім того, здійснено до шести пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.

Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст.

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Всього, за попередніми даними, 29 грудня окупаційні війська застосували 69 ракет.

Силами і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.