Воздушные силы уточнили, чем и откуда Россия ударила по Украине 29 декабря

Во время утренних ударов, которым предшествовала ночная атака дронов, Российская Федерация использовала крылатые ракеты Х-101/Х-555, "Калибр", Х-22 и Х-32 и противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Воздушные силы отмечают, что 11 барражирующих боеприпасов "Shahed-131/136" было уничтожено противовоздушной обороной ночью на восточном направлении.

Около 7.00 враг атаковал Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря, а также крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море.

Кроме того, осуществлено до шести пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 с дальних бомбардировщиков Ту-22М3, два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П.

Также оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов.

Всего, по предварительным данным, 29 декабря оккупационные войска применили 69 ракет.

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Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожены 54 вражеские крылатые ракеты.