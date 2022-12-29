Воздушные силы уточнили, чем и откуда Россия ударила по Украине 29 декабря
Во время утренних ударов, которым предшествовала ночная атака дронов, Российская Федерация использовала крылатые ракеты Х-101/Х-555, "Калибр", Х-22 и Х-32 и противорадиолокационные ракеты Х-31П.
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ
Детали: Воздушные силы отмечают, что 11 барражирующих боеприпасов "Shahed-131/136" было уничтожено противовоздушной обороной ночью на восточном направлении.
Около 7.00 враг атаковал Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря, а также крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море.
Кроме того, осуществлено до шести пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 с дальних бомбардировщиков Ту-22М3, два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П.
Также оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов.
Всего, по предварительным данным, 29 декабря оккупационные войска применили 69 ракет.
Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожены 54 вражеские крылатые ракеты.