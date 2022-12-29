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Окупанти в Криму оголосили високий рівень "терористичної загрози" майже на місяць

Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 грудня 2022, 13:39
Окупанти в Криму оголосили високий рівень терористичної загрози майже на місяць
АКСЬОНОВ. ФОТО: TELEGRAM

Ставленик Кремля в окупованому Росією українському Криму Сергій Аксьонов оголосив на території півострова високий рівень "терористичної небезпеки" з 6 по 21 січня 2023 року.

Джерело: Аксьонов у Telegram

Пряма мова Аксьонова: "З метою забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності республіки Крим та її громадян на території низки муніципальних утворень і на об'єктах республіки з 20:00 6 січня 2023 року до 20:00 21 січня 2023 року діятиме високий ("жовтий") рівень терористичної небезпеки".

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Деталі: Повідомляється, що рішення зачіпає зокрема території Армянська, Джанкоя, Керчі, Красноперекопська та Джанкойського, Красноперекопського і Ленінського районів.

Також мова йде про так звані "міністерства" окупаційного режиму.

При цьому Аксьонов твердить, що "ситуація в регіоні повністю контролюється республіканськими та муніципальними органами влади".

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За його словами, "безпека Республіки Крим, її жителів і гостей у повному обсязі забезпечується силовими структурами та правоохоронними органами".

Що було раніше: 26 грудня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – і силою, і дипломатією.

Теми: КримвійнаУкраїнаРосія
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