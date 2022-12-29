Оккупанты в Крыму объявили высокий уровень "террористической угрозы" почти на месяц

Ставленник Кремля в оккупированном Россией украинском Крыму Сергей Аксенов объявил на территории полуострова высокий уровень "террористической опасности" с 6 по 21 января 2023 года.

Источник: Аксенов в Telegram

Прямая речь Аксенова: "В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и на объектах республики с 20:00 6 января 2023 года до 20:00 21 января 2023 года будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности".

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Детали: Сообщается, что решение затрагивает в частности территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.

Также речь идет о так называемых "министерствах" оккупационного режима.

При этом Аксенов утверждает, что "ситуация в регионе полностью контролируется республиканскими и муниципальными органами власти".

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По его словам, "безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами".

Что предшествовало: 26 декабря начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – и силой и дипломатией.