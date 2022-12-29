Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни знову вдарили по Харкову і області: є загиблий і поранені

Ірина БалачукЧетвер, 29 грудня 2022, 15:09
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Удень 29 грудня російські війська знову завдали ударів по Харкову та області, одна людина загинула та двоє дістали поранення.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Терехова: "Знову б'ють по Харкову. Тепер під ударом інфраструктура в Індустріальному районі".

Деталі: За словами мера, інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.

Пізніше Синєгубов додав, що в області зафіксовані прильоти ворожих ракет. Усі вони були націлена на об’єкти критичної інфраструктури.

Пряма мова голови ОВА: "За попередньою інформацією, внаслідок ударів окупантів, на жаль, загинув 50-річний чоловік, ще двоє отримали поранення. Госпіталізовані у середньому стані".

Передісторія:

  • Уранці 29 грудня в Харкові пролунала серія вибухів, повідомлялося про прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах. Під прицілом була критична інфраструктура.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківвибухвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Дефіцит в енергосистемі – на рівні четверга, області мають дотримуватись лімітів – Укренерго

фотоСупутникові знімки з "Енгельса": пошкоджень не помітно, але літаків поменшало

Донька Медведчука й похресниця Путіна здобуває престижну освіту в Москві – ЗМІ

За ніч Повітряні сили збили загалом 16 "Шахедів" над Україною

Байден підписав бюджет з $45 млрд для України, перебуваючи на відпочинку

Росія заявляє, що в неї "не закінчаться ракети "Калібр", але не здатна захистити себе – ISW

Усі новини...
Харків
У Харкові зупинили рух метро
У Харкові – серія вибухів
Росія атакує об'єкт інфраструктури в Харкові – мер
Останні новини
13:13
Голова СКР у Маріуполі заявив про 3 тисячі мирних жертв, звинуватив "Азов" і Залужного
13:10
Україна переходить на міжнародні стандарти ціноутворення в дорожній галузі
13:02
На підходах до Кримського мосту виникли кілометрові затори
12:59
З Білорусі до Росії відлетів літак, який допомагає наводити на цілі – ЗМІ
12:55
Померла Вів'єн Вествуд: відомі люди згадують "королеву британської моди"
12:33
Дефіцит в енергосистемі – на рівні четверга, області мають дотримуватись лімітів – Укренерго
12:27
Окупанти вдарили по місту Семенівка на Чернігівщині, одна людина загинула – ОП
12:25
оновлено від 12:00По всій Україні оголошували повітряну тривогу: вона тривала пів години
12:18
У Румунії завдяки Twitter-перепалці з Гретою Тунберг затримали суперечливого інфлюенсера
12:04
Підкорили людство у 2022-му: найкращі технологічні розробки року
Усі новини...