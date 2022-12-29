Росіяни знову вдарили по Харкову і області: є загиблий і поранені

Удень 29 грудня російські війська знову завдали ударів по Харкову та області, одна людина загинула та двоє дістали поранення.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Терехова: "Знову б'ють по Харкову. Тепер під ударом інфраструктура в Індустріальному районі".

Реклама:

Деталі: За словами мера, інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.

Пізніше Синєгубов додав, що в області зафіксовані прильоти ворожих ракет. Усі вони були націлена на об’єкти критичної інфраструктури.



Пряма мова голови ОВА: "За попередньою інформацією, внаслідок ударів окупантів, на жаль, загинув 50-річний чоловік, ще двоє отримали поранення. Госпіталізовані у середньому стані".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ