У Харкові – серія вибухів

Уранці 29 грудня в Харкові пролунала серія вибухів, за попередніми даними, є прильоти в Слобідському районі.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Терехова: "Ракетна атака на Харків. У місті серія вибухів. Попередньо – прильоти в Слобідський район".

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Деталі: За словами мера, інформація про те, по яких об'єктах били і чи є постраждалі, ще уточнюється.

Синєгубов теж повідомив, що окупанти наносять удари і закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях.

Пізніше він додав, що, за попередніми даними, є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах. Під прицілом – критична інфраструктура.

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