У Харкові – серія вибухів
Четвер, 29 грудня 2022, 09:18
Уранці 29 грудня в Харкові пролунала серія вибухів, за попередніми даними, є прильоти в Слобідському районі.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Терехова: "Ракетна атака на Харків. У місті серія вибухів. Попередньо – прильоти в Слобідський район".
Деталі: За словами мера, інформація про те, по яких об'єктах били і чи є постраждалі, ще уточнюється.
Синєгубов теж повідомив, що окупанти наносять удари і закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях.
Пізніше він додав, що, за попередніми даними, є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах. Під прицілом – критична інфраструктура.
Передісторія:
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