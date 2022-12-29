Россияне снова ударили по Харькову и области: есть погибший и раненые

Днем 29 декабря российские войска снова нанесли удары по Харькову и области, один человек погиб и двое получили ранения.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Снова бьют по Харькову. Теперь под ударом инфраструктура в Индустриальном районе".

Реклама:

Детали: По словам мэра, информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Позже Синегубов добавил, что в области зафиксированы прилеты вражеских ракет. Все они были нацелены на объекты критической инфраструктуры.

Прямая речь главы ОВА: "По предварительной информации, в результате ударов оккупантов, к сожалению, погиб 50-летний мужчина, еще двое получили ранения. Госпитализированы в среднем состоянии".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: