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Россияне снова ударили по Харькову и области: есть погибший и раненые

Ирина БалачукЧетверг, 29 декабря 2022, 15:09
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Днем 29 декабря российские войска снова нанесли удары по Харькову и области, один человек погиб и двое получили ранения.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Снова бьют по Харькову. Теперь под ударом инфраструктура в Индустриальном районе".

Детали: По словам мэра, информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Позже Синегубов добавил, что в области зафиксированы прилеты вражеских ракет. Все они были нацелены на объекты критической инфраструктуры.

Прямая речь главы ОВА: "По предварительной информации, в результате ударов оккупантов, к сожалению, погиб 50-летний мужчина, еще двое получили ранения. Госпитализированы в среднем состоянии".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 29 декабря в Харькове прогремела серия взрывов, сообщалось о прилетах 4 ракет, вероятно С-300, в Немышлянском и Основянском районах. Под прицелом была критическая инфраструктура.  

Темы: Харьковвзрыввойна
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