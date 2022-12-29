Генштаб прогнозує більше "бавовни" у росіян в 2023 році

У 2023 році в на території Російської Федерації буде ще більше "бавовни".

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов у коментарі "Укрінформу"

Деталі: Зазначається, що, відповідаючи на запитання щодо тенденції збільшення вибухів у різних регіонах Російської Федерації бригадний генерал дав такий "прогноз".

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Пряма мова: "У наступному році буде ще більше "бавовни".

Довідково: "Бавовна" та похідний – "бавовнятко" – мем, що виник та масово поширився під час повномасштабної війни з Росією. "Бавовною" називають вибухи на окупованій території України та в Росії. Походить від слова "хлопок", яким російська пропаганда називає подібні вибухи.