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Генштаб прогнозує більше "бавовни" у росіян в 2023 році

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 грудня 2022, 15:18
Олексій Громов. фото Армія Inform

У 2023 році в на території Російської Федерації буде ще більше "бавовни".

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов у коментарі "Укрінформу"

Деталі: Зазначається, що, відповідаючи на запитання щодо тенденції збільшення вибухів у різних регіонах Російської Федерації бригадний генерал дав такий "прогноз".

Пряма мова: "У наступному році буде ще більше "бавовни".

Довідково: "Бавовна" та похідний – "бавовнятко" – мем, що виник та масово поширився під час повномасштабної війни з Росією. "Бавовною" називають вибухи на окупованій території України та в Росії. Походить від слова "хлопок", яким російська пропаганда називає подібні вибухи.

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Теми: війнаРосія
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