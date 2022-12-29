Генштаб прогнозирует больше "бавовны" у россиян в 2023 году

В 2023 году в на территории Российской Федерации будет еще больше "бавовны".

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов в комментарии "Укринформу"

Детали: Отмечается, что, отвечая на вопрос о тенденции увеличения взрывов в различных регионах Российской Федерации бригадный генерал дал такой "прогноз".

Прямая речь: "В следующем году будет еще больше "бавовны".

Справка: "Бавовна" и производный - "бавовнятко" - мем, возникший и массово распространившийся во время полномасштабной войны с Россией. Так называют взрывы на оккупированной территории Украины и в России. Просходит от слова "хлопок", коим российская пропаганда называет подобные взрывы.