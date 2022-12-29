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Єрмак оцінив роботу свого радника Арестовича: Поважаю

Ірина БалачукЧетвер, 29 грудня 2022, 16:10
Олексій Арестович. Фото ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що радник ОП Олексій Арестович перебуває на своєму місці, має свою армію прихильників і спілкується з нею професійно.

Джерело: Єрмак в інтерв’ю для каналу 1+1

Пряма мова Єрмака: "Вважаю, що він (Арестович – ред.) на своєму місці. Він… в нього велика армія прихильників. І я думаю, що на своїй такій мові він з ними розмовляє, і вважаю, що дуже професійно це робить".

Деталі: За словами керівника ОП, Арестович "дуже багато зробив у перші місяці війни"

"Це було дуже важливо – те, що він робив. Він був тут. Я поважаю цю людину", – підсумував Єрмак.  

Для довідки: Арестович відомий своїми "заспокійливими відео", а також заявою про те, що активні бойові дії на території України закінчаться "протягом 2-3 тижнів". Часто фрази (і навіть його фото) стають мемами.

У 2017 році Арестович назвав АТО "курортом для хлопчиків". Ця заява викликала хвилю обурення.

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Теми: Андрій ЄрмакОфіс президента
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