Ермак оценил работу своего советника Арестовича

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что советник ОП Алексей Арестович находится на своем месте, имеет свою армию сторонников и общается с ней профессионально.

Источник: Ермак в интервью для канала 1+1

Прямая речь Ермака: "Считаю, что он (Арестович – ред.) на своем месте. Он... у него большая армия сторонников. И я думаю, что на своем таком языке он с ними разговаривает, и считаю, что очень профессионально это делает".

Детали: По словам руководителя ОП, Арестович "очень много сделал в первые месяцы войны"

"Это было очень важно – то, что он делал. Он был здесь. Я уважаю этого человека", – подытожил Ермак.

Для справки: Арестович известен своими "успокаивающими видео", а также заявлением о том, что активные боевые действия на территории Украины закончатся "в течение 2-3 недель". Часто фразы (и даже его фото) становятся мемами.

В 2017 году Арестович назвал АТО "курортом для мальчиков". Это заявление вызвало волну возмущения.