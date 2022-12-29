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У Харкові після обстрілів зросла кількість загиблих – ОВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 грудня 2022, 15:47
У Харкові після обстрілів зросла кількість загиблих – ОВА
ілюстративне фото ДСНС на Харківщині

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про другого загиблого у результаті обстрілів окупантів Харкова.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За уточненими даними обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, один з поранених чоловіків помер в машині "швидкої". Іншого – госпіталізували".

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Що було раніше: Удень 29 грудня російські війська знову завдали ударів по Харкову та області, одна людина загинула та двоє дістали поранення. Повідомлялось, що загинув 50-річний чоловік.

Теми: Харківвійна
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