У Харкові після обстрілів зросла кількість загиблих – ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про другого загиблого у результаті обстрілів окупантів Харкова.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За уточненими даними обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, один з поранених чоловіків помер в машині "швидкої". Іншого – госпіталізували".

Що було раніше: Удень 29 грудня російські війська знову завдали ударів по Харкову та області, одна людина загинула та двоє дістали поранення. Повідомлялось, що загинув 50-річний чоловік.