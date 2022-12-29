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В Харькове после обстрелов возросло количество погибших - ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 29 декабря 2022, 15:47
В Харькове после обстрелов возросло количество погибших - ОВА
Иллюстративное фото ГСЧС на Харьковщине

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о втором погибшем в результате обстрелов оккупантов Харькова.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "По уточненным данным областного центра экстренной медицинской помощи, к сожалению, один из раненых мужчин умер в машине "скорой". Другого - госпитализировали".

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Что предшествовало: Днем 29 декабря российские войска снова нанесли удары по Харькову и области, один человек погиб и двое получили ранения. Сообщалось, что погиб 50-летний мужчина.

Темы: Харьковвойна
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