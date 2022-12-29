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У Карпатах знайшли тіло ще одного чоловіка, який намагався втекти з України

Євген КізіловЧетвер, 29 грудня 2022, 18:22
фото ДПСУ

Прикордонники знайшли в Карпатських горах на кордоні з Румунією тіло чоловіка, який з групою інших порушників намагався незаконно вийти за межі України.

Джерело: Державна прикордонна служба на своєму сайті

Деталі: 25 грудня українські прикордонники отримали від своїх румунських колег інформацію про затримання двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон у районі гори Піп Іван на Закарпатті. Затримані повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їхнього поля зору.

Прикордонники організували пошуки із задіянням гелікоптерів.

У перший день пошуки результатів не дали, а 27 грудня ввечері прикордонники Румунії повідомили про затримання ними двох із чотирьох порушників кордону, а також про виявлення тіла третього.

Тепер знайшли тіло останнього чоловіка з групи і пошуки у горах завершили.

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Теми: кордоннадзвичайна подіяПрикордонна служба
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