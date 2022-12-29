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В Карпатах нашли тело еще одного мужчины, который пытался сбежать из Украины

Евгений КизиловЧетверг, 29 декабря 2022, 17:22
В Карпатах нашли тело еще одного мужчины, который пытался сбежать из Украины
фото ГПСУ

Пограничники нашли в Карпатских горах на границе с Румынией тело мужчины, который с группой других нарушителей пытался незаконно выйти за пределы Украины.

Источник: Государственная пограничная служба на своем сайте

Детали: 25 декабря украинские пограничники получили от своих румынских коллег информацию о задержании двух мужчин, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу в районе горы Поп Иван на Закарпатье. Задержанные сообщили, что вместе с ними было еще четверо мужчин, которые исчезли из их поля зрения.

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Пограничники организовали поиски с задействованием вертолетов.

В первый день поиски результатов не дали, а 27 декабря вечером пограничники Румынии сообщили о задержании ими двух из четырех нарушителей границы, а также об обнаружении тела третьего.

Теперь нашли тело последнего мужчины из группы и поиски в горах завершили.

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Темы: границачрезвычайное происшествиеПограничная служба
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