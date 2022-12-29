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Саакашвілі припустив, що б робив зараз в Україні: Був би поруч з Зеленським

Євген КізіловЧетвер, 29 грудня 2022, 20:31
міхеіл саакашвілі, Getty Images

Колишній президент Грузії і український чиновник Міхеіл Саакашвілі каже, що якби зараз опинився в Україні, то допомагав би президенту Володимиру Зеленському виграти цю війну.

Джерело: інтерв'ю Саакашвілі "Українській правді", яке буде опубліковане 30 грудня

Деталі: УП спитала його: "Якби ви не поїхали з України до Грузії та застали б вторгнення у лютому 2022 у Києві, чим би ви займалися? Як ви бачите свою участь у цій війні за інших обставин?"

Пряма мова Саакашвілі: "По-перше, я був би поруч із президентом Зеленським, якого вважаю найвидатнішим державним діячем у період після Черчілля. Порівняно з ним, Рейган та Тетчер нервово курять осторонь. Одночасно я об'їхав би весь світ, використовуючи свої численні зв'язки для мобілізації підтримки України.

По-друге, я постійно їздив би на передову, допомагав і українським, і грузинським бійцям. Нещодавно грузинські бійці записали колективне звернення, привітавши мене з днем народження, хоча я ні на мить не забуваю того факту, що вже 35 із них склали свої голови на війні, включаючи сімох на Бахмутському фронті. І багато моїх українських друзів загинуло чи були поранені.

Один із найпорядніших і найчесніших людей, яких я знаю, мій помічник Володимир Чавриги загинув під Херсоном. Мій єдиний особистий охоронець і просто друг, Михайло Батурін, отримав тяжке поранення під Бахмутом. Таку ціну платить Україна та всі ми.

Я сам відчуваю себе 100% українцем і ніколи цим так не пишався".

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Нагадаємо:

  • Колишній президент Грузії (2004-2013) Міхеіл Саакашвілі у 2018 році був заочно засуджений до шести років увʼязнення за звинуваченням у зловживанні службовим становищем. Його ув’язнили в жовтні 2021 року – через кілька днів після таємного повернення з України, де він отримав громадянство.
  • Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала переслідування Саакашвілі "очевидною політичною помстою".
  • Нещодавно американський лікар Девід Сміт надав експертний висновок про те, що у зразках волосся та нігтів Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

Теми: СаакашвіліЗеленськийУкраїна
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