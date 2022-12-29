Саакашвили предположил, что бы делал сейчас в Украине: Был бы рядом с Зеленским

Бывший президент Грузии и украинский чиновник Михеил Саакашвили говорит, что если бы сейчас оказался в Украине, то помогал бы президенту Владимиру Зеленскому выиграть эту войну.

Источник: интервью Саакашвили "Украинской правде", которое будет опубликовано 30 декабря

Детали: УП спросила его: "Если бы вы не уехали из Украины в Грузию и застали бы вторжение в феврале 2022 года в Киеве, чем бы вы занимались? Как вы видите свое участие в этой войне при других обстоятельствах?"

Прямая речь Саакашвили: "Во-первых, я был бы рядом с президентом Зеленским, которого считаю самым выдающимся государственным деятелем в период после Черчилля. По сравнению с ним, Рейган и Тэтчер нервно курят в стороне. Одновременно я объехал бы весь мир, используя свои многочисленные связи для мобилизации поддержки Украины.

Во-вторых, я постоянно ездил бы на передовую, помогал и украинским, и грузинским бойцам. Недавно грузинские бойцы записали коллективное обращение, поздравив меня с днем рождения, хотя я ни на миг не забываю того факта, что уже 35 из них сложили свои головы на войне, включая семерых на Бахмутском фронте. И многие мои украинские друзья погибли или были ранены.

Один из самых порядочных и честных людей, которых я знаю, мой помощник Владимир Чаврига погиб под Херсоном. Мой единственный личный охранник и просто друг, Михаил Батурин, получил тяжелое ранение под Бахмутом. Такую цену платит Украина и все мы.

Я сам чувствую себя 100% украинцем и никогда этим так не гордился".

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