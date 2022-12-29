Помер зірка футболу Пеле

Після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням помер легендарний бразильський футболіст Пеле, йому було 82 роки.

Джерело: Associated Press, Twitter спортивного менеджера Пеле Френка Халіда

Деталі: Легенда футболу з 2021 року лікувався від раку товстої кишки і останній місяць був госпіталізований з численними недугами.

Кілька днів тому іноземні видання повідомляли, що стан Пеле погіршився і футболіст попрощався з сім'єю та друзями.

Довідка: Пеле провів майже два десятиліття як найрезультативніший бомбардир у складі бразильського клубу "Сантос" і національної збірної Бразилії.

Футболіст, якого згодом охрестили "Королем", дебютував у 17 років на чемпіонаті світу 1958 року у Швеції, ставши наймолодшим гравцем за всю історію турніру. Його винесли з поля на плечах партнерів по команді після того, як він забив два м'ячі у фіналі, який завершився перемогою Бразилії над країною-господаркою з рахунком 5:2.

Травма не дозволила йому зіграти у фіналі чемпіонату світу у 1962 році, коли Бразилія зберегла титул чемпіона, але у 1970-му Пеле став символом тріумфу на чемпіонаті світу в Мексиці, коли забив у фіналі матчу з Італією. Бразилія перемогла з рахунком 4:1.

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У 1997 році королева Великобританії Єлизавета ІІ посвятила його в лицарі. Коли він відвідав Вашингтон, щоб допомогти популяризувати гру в Північній Америці, саме президент США першим простягнув йому руку: "Мене звати Рональд Рейган, я президент Сполучених Штатів Америки, але вам не потрібно представлятися, бо всі знають, хто такий Пеле".