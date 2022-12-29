Умер звезда футбола Пеле

После длительной борьбы с онкологическим заболеванием умер легендарный бразильский футболист Пеле, ему было 82 года.

Источник: Associated Press, Twitter спортивного менеджера Пеле Фрэнка Халида

Детали: Легенда футбола с 2021 года лечился от рака толстой кишки и последний месяц был госпитализирован с многочисленными недугами.

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Несколько дней назад иностранные издания сообщали, что состояние Пеле ухудшилось и футболист попрощался с семьей и друзьями.

Справка: Пеле провел почти два десятилетия как самый результативный бомбардир в составе бразильского клуба "Сантос" и национальной сборной Бразилии.

Пеле трехкратный чемпион мира по футболу (1958-го, 1962-го и 1970 года). Он стал лучшим игроком чемпионата мира 1970 года и лучшим бомбардиром сборной Бразилии с 77 голами в 92 матчах.

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Футболист, которого впоследствии окрестили "Королем", дебютировал в 17 лет на чемпионате мира 1958 года в Швеции, став самым молодым игроком за всю историю турнира. Его вынесли с поля на плечах партнеров по команде после того, как он забил два мяча в финале, который завершился победой Бразилии над страной-хозяйкой со счетом 5:2.

Травма не позволила ему сыграть в финале чемпионата мира в 1962 году, когда Бразилия сохранила титул чемпиона, но в 1970-м Пеле стал символом триумфа на чемпионате в Мексике, когда забил в финале в матче с Италией. Бразилия победила со счетом 4:1.

В 1997 году королева Великобритании Елизавета II посвятила его в рыцари. Когда он посетил Вашингтон, чтобы помочь популяризировать игру в Северной Америке, именно президент США первым протянул ему руку: "Меня зовут Рональд Рейган, я президент Соединенных Штатов Америки, но вам не нужно представляться, потому что все знают, кто такой Пеле".