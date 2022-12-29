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Єрмак хоче другий термін Зеленського

Євген КізіловЧетвер, 29 грудня 2022, 22:59
андрій єрмак, Getty Images

Голова Офісу президента Андрій Єрмак хотів би, щоб Володимир Зеленський знову обирався на пост глави держави.

Джерело: Єрмак в інтерв'ю телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Країна отримала найкращого президента за 30 років. Я вважаю, що він ще дуже багато зможе зробити для цієї країни. Моя особиста думка, що він повинен піти на другий строк… Я би хотів, щоб Зеленський був президентом України і другий строк".

Деталі: Єрмак також вірить, що і сам Зеленський захоче лишитись на цій посаді, але запевняє, що з ним цю тему не обговорював і рішення президента може бути будь-яким.

Пряма мова: "Це він, це його вибір, це буде його рішення. Я тільки можу говорити про свою думку".

Нагадаємо: Коли Зеленський йшов у президенти, він казав, що більше одного терміна лишатись на посту не збирається.

Теми: Андрій ЄрмакЗеленський
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