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Ермак хочет второй срок Зеленского

Евгений КизиловЧетверг, 29 декабря 2022, 22:59
андрей ермак, Getty Images

Глава Офиса президента Андрей Ермак хотел бы, чтобы Владимир Зеленский снова избирался на пост главы государства.

Источник: Ермак в интервью телеканалу "1+1"

Прямая речь: "Страна получила лучшего президента за 30 лет. Я считаю, что он еще очень много сможет сделать для этой страны. Мое личное мнение, что он должен пойти на второй срок... Я бы хотел, чтобы Зеленский был президентом Украины и второй срок".

Детали: Ермак также верит, что и сам Зеленский захочет остаться на этой должности, но уверяет, что с ним эту тему не обсуждал и решение президента может быть любым.

Прямая речь: "Это он, это его выбор, это будет его решение. Я только могу говорить о своем мнении".

Напомним: Когда Зеленский шел в президенты, он говорил, что больше одного срока оставаться на посту не собирается.

Темы: Андрей ЕрмакЗеленский
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