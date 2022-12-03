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Наєв: Ворог накопичує сили у Білорусі, ми готуємося до реагування

Роман ПетренкоСубота, 3 грудня 2022, 10:50
Наєв: Ворог накопичує сили у Білорусі, ми готуємося до реагування
наєв, скріншот

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що захисники готуються до адекватного реагування на тлі накопичення військ у Білорусі.

Джерело: Наєв у відеозверненні

Пряма мова Наєва: "Ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою.

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На території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ. Отже, ми постійно відслідковуємо цю ситуацію, і готуємо наші сили до адекватного реагування.

Наразі загрози з боку Білорусі ще немає. Робота, яка проводиться у нас, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози".

Деталі: За його словами, якщо зросте воєнна загроза з боку Білорусі, передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими посилить Генеральний штаб.

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Теми: НаєвЗбройні силиБілорусьвійна
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