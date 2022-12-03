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Опубліковано перелік бюветів та аптек, які працюватимуть у Києві в разі блекауту

Катерина ТищенкоСубота, 3 грудня 2022, 15:21
Опубліковано перелік бюветів та аптек, які працюватимуть у Києві в разі блекауту
бювет у Києві, ілюстративне фото з сайту КМДА

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив адреси бюветів, аптек та ветеринарних клінік, які працюватимуть у столиці навіть у разі повної відсутності електропостачання.

Джерело: Кличко у Telegram

Деталі: Мер зазначив, що у разі перебоїв з водопостачанням у столиці забезпечуватимуть систему резервних джерел отримання питної води. В першу чергу, це бюветні комплекси, більшість яких має можливість підключення до генераторів.

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Столиця придбала та залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства "Київводфонд" та ще шість бюветів "Київводоканалу" на лівому березі.

Крім того, питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть в пункти обігріву за необхідності.

Кличко також повідомив, що аптеки КП "Фармація" забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання.

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Працюватимуть і частина аптек приватних мереж. Перелік буде оновлюватися.

Крім того, у разі блекауту працюватимуть комунальні ветеринарні клініки, що входять до складу КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

Що передувало: 2 грудня Кличко опублікував перелік ринків, супермаркетів і ТРЦ, які працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання столиці.

Він також повідомив, що у разі повної відсутності електроенергії в Києві внаслідок ворожих ударів рух поїздів метро буде призупинено, а підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Водночас курсуватимуть безкоштовні автобуси. 

1 грудня Кличко не виключив, що у випадку російських обстрілів інфраструктури столиці у холодну пору доведеться злити воду з системи опалення, і її буде складно подати до весни.

Теми: КиївВіталій Кличкоелектроенергія
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