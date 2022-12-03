СБУ оприлюднила список пов’язаних з УПЦ МП осіб, що потрапили під санкції

Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО, і були затверджені президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ МЦ або тісно пов’язані з цією організацією:

Реклама:

Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);

Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);

Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);

Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);

Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);

Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);

Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);

Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);

Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);

Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).

СБУ зазначає, що більшість із цих осіб наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.

Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема: запропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ; погодились на співпрацю з окупаційною владою; просувають проросійські наративи; виправдовують військову агресію Росії в Україні.

Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.

ВІДЕО ДНЯ

Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.

Передісторія: