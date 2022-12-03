СБУ оприлюднила список пов’язаних з УПЦ МП осіб, що потрапили під санкції
Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО, і були затверджені президентом Володимиром Зеленським.
Джерело: сайт СБУ
Деталі: Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ МЦ або тісно пов’язані з цією організацією:
- Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
- Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
- Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);
- Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
- Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
- Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
- Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
- Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
- Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
- Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).
СБУ зазначає, що більшість із цих осіб наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.
Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема: запропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ; погодились на співпрацю з окупаційною владою; просувають проросійські наративи; виправдовують військову агресію Росії в Україні.
Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.
Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.
Передісторія:
- 1 грудня Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.
- Пізніше співрозмовники УП в команді президента повідомили, що РНБО ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.