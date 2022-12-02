РНБО ввела санкції проти очільника Лаври Павла, Новинського та інших церковників УПЦ МП
Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.
Джерело: поінформовані співрозмовники УП в команді президента
Деталі: РНБО ввела санкції проти Новинського, намісника Лаври митрополита Павла (Лебедя) і ще близько десятка священнослужителів УПЦ МП, переважно із окупованих Росією територій.
2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.
Рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні 1 грудня після "розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України".
Список підсанкційних прізвищ у Зеленського обіцяли оприлюднити згодом.
Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський 1 грудня ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.
РНБОУ доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
Нагадаємо:
- Служба безпеки України в жовтні почала активно проводити обшуки у будівлях УПЦ МП у різних областях України – і слідчі дії тривають.
- В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП у Києві та багатьох областях. Вони пов’язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри.
- Вранці 2 грудня Служба безпеки України проводила обшуки у низці храмів та монастирів УПЦ МП у трьох областях.
- 22 листопада Служба безпеки України проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у столиці.