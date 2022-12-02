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РНБО ввела санкції проти очільника Лаври Павла, Новинського та інших церковників УПЦ МП

Роман Романюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 2 грудня 2022, 13:24
РНБО ввела санкції проти очільника Лаври Павла, Новинського та інших церковників УПЦ МП
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Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП в команді президента

Деталі: РНБО ввела санкції проти Новинського, намісника Лаври митрополита Павла (Лебедя) і ще близько десятка священнослужителів УПЦ МП, переважно із окупованих Росією територій.

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2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.

Рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні 1 грудня після "розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України".

Список підсанкційних прізвищ у Зеленського обіцяли оприлюднити згодом.

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Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський 1 грудня ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.

РНБОУ доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.

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Теми: УПЦ МПцеркваРНБОсанкції
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